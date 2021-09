Nel corso di una conferenza stampa oggi a Palazzo Zanca l’Assessore Alessandra Calafiore ha illustrato il progetto “COnDIVidisalute”, promosso dall’Amministrazione comunale per volontà dell’Assessorato alle Politiche Sociali e finanziato dal Ministero dell’Interno (decreto legge 14/08/2020 n.104).

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il Vicario del Prefetto di Messina Patrizia Caterina Antonella Adorno e il Commissario Straordinario dell’ASP di Messina Bernardo Alagna, nella qualità di rappresentanti degli Enti direttamente interessati dal progetto relativo al monitoraggio dei flussi migratori in questo periodo di pandemia; padre Francesco Pati, presidente della Cooperativa Santa Maria della Scala, insieme a Salvatore Gulletta, capo operativo della stessa Cooperativa, e Benny Bonaffini, responsabile locale della Cooperativa Medihospes.

Obiettivo dell’iniziativa è istituire servizi di prossimità nel territorio di Messina ed indirizzati ai migranti che vivono in strada, fuori dal circuito dell’accoglienza tradizionale, quali beneficiari finali ma avente anche importanti ricadute sulla collettività.

“E’ un progetto su cui il Comune di Messina crede fortemente, finanziato dal Ministero dell’Interno, e finalizzato al supporto dei migranti e di coloro che sono presenti sul nostro territorio, fuori dai circuiti ufficiali, attraverso numerose azioni che tendono a rafforzare i servizi. Abbiamo previsto un’unità di strada presente sul territorio quattro ore al giorno ed ha funzioni di assistenza. All’interno del mezzo, dotato di strumenti che svolgono funzione preventiva per il Covid, l’équipe è composta da un medico, un infermiere e un mediatore. Il progetto è attivo e si é già rivelato utile, efficace ed operativo durante l’ultimo sbarco, avvenuto in città la sera del 25 settembre scorso, che ha interessato 204 migranti di cui 34 minori. Al Molo Norimberga sono stati forniti i dispositivi di protezione e un’assistenza alimentare. Mi ritengo molto soddisfatta in quanto il servizio, che prevede anche unità immobiliari per l’ospitalità e altre attività, è stato attivato tempestivamente in poco più di due ore”.

Il Vicario del Prefetto di Messina Adorno ha spiegato che il progetto é rivolto ai Comuni, sedi di sbarco di migranti, e la Prefettura supporta l’attività dell’Assessore Calafiore nei servizi di assistenza, mentre il Commissario Alagna ha aggiunto che l’ASP mette in campo risorse e capacità come già avvenuto sabato scorso al Molo Norimberga e in quest’ottica risulta fondamentale la sinergia tra i vari Enti per essere operativi in brevissimo tempo come richiesto dalle necessità di intervento.

Le attività connesse alla realizzazione del progetto intendono garantire i seguenti interventi: