Nel decorso week end, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno intensificato, ancora una volta, i controlli lungo le principali arterie stradali del territorio di competenza e nell’ambito di diversi centri cittadini dislocati lungo la costa, o comunque maggiormente frequentati per lo svolgimento di eventi organizzati dai singoli Comuni, allo scopo di contrastare reati in genere, tra cui quelli di natura predatoria, il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Santa Domenica Vittoria hanno denunciato, in stato di libertà, un 57enne della provincia di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di cocaina, sottoposta a sequestro. I militari della Sezione Radiomobile, nell’ambito dei consueti controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato, in stato di libertà, un 36enne per guida senza patente reiterata, perché mai conseguita, sorpreso mentre conduceva l’autovettura di un suo conoscente, a cui è stato affidato il veicolo. Gli stessi militari dell’Arma, inoltre, hanno deferito, in stato di libertà, un 46enne di Gioiosa Marea per guida sotto l’effetto dell’alcol, sottoposto a controllo mentre stava conducendo la propria autovettura. L’accertamento eseguito mediante l’etilometro in dotazione alla Sezione Radiomobile, ha consentito ai Carabinieri di accertare un tasso alcolemico di 1,84 G/L. Ne è conseguito il ritiro della patente di guida e l’affidamento dell’autovettura a soggetto terzo, appositamente individuato.

I Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea, avvalendosi del supporto dei militari della Sezione Radiomobile, hanno denunciato, in stato di libertà, una 24enne di Patti per guida sotto l’effetto dell’alcol della propria autovettura, avendo riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,20 G/L.; per lo stesso motivo i militari della predetta Stazione Carabinieri hanno proceduto amministrativamente nei confronti di un 21enne di Barcellona Pozzo di Gotto, che era alla guida del veicolo di un conoscente, avendo riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,55 G/L; in entrambi i casi si è proceduto al ritiro della patente di guida e i veicoli sono stati affidati a persone terze, nel rispetto della norma.

I Carabinieri delle Stazioni di Sinagra e Ficarra, avvalendosi anche loro del supporto dei militari della Sezione Radiomobile, hanno rispettivamente proceduto amministrativamente nei confronti di due soggetti per guida sotto l’effetto dell’alcol. Al primo, un 33enne di Prato, è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,5 G/L, così come al secondo, un 62enne di Sinagra. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida e i loro rispettivi veicoli affidati a loro conoscenti. Nel corso del servizio sono state complessivamente identificate 115 persone e controllati 65 veicoli. Si è proceduto con la contestazione di 14 violazioni al Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per oltre 2.300 euro, con la conseguente decurtazione di 56 punti sulla patente di guida, nonché effettuate 17 perquisizioni, di cui 4 veicolari e 13 personali, controllate l’osservanza delle prescrizioni imposte a diversi soggetti sottoposti a misure restrittive.

Inoltre, i Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno complessivamente segnalato alla Prefettura di Messina 6 soggetti, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrando, nell’insieme, circa 5 grammi di marijuana. La predetta sostanza, unitamente ai 6 grammi di cocaina sequestrata penalmente dai Carabinieri della Stazione di Santa Domenica Vittoria è stata inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina per le analisi chimiche, qualitative e quantitative.