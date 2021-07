Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Taormina (ME) hanno messo in atto dei controlli per la prevenzione ed il contrasto dei reati connessi con la movida estiva e per limitare gli assembramenti. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Giardini Naxos e di Santa Teresa di Riva, supportati dai militari della Compagnia d’intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno denunciato in stato di libertà per tentata rapina e lesioni personali un cittadino italiano di 48 anni responsabile di aver tentato di derubare un cittadino di nazionalità colombiana, dopo averlo colpito con un pugno al volto.

L’intervento dei Carabinieri ha permesso di identificare l’autore dell’aggressione e di soccorrere la vittima che, visitata presso l’Ospedale di Taormina, ha riportato lievi lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.