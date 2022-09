“Nel Fontamara di Ignazio Silone c’è un personaggio, Don Circostanza, ingannatore del popolo, che si presentava come amico del popolo”. Lo ha detto oggi 20 settembre 2022, in un post pubblicato sulla sua Pagina Facebook Luigi De Magistris (leader di ‘Unione Popolare’ e già sindaco di Napoli) riferendosi implicitamente all’ex premier Giuseppe Conte presidente del #M5S.

De Magistris ha aggiunto: “capita anche di questi tempi in campagna elettorale che ci sia chi, mentre dice che ferma le armi poi in verità con i suoi ministri aumenta le spese militari e compra nuovi cacciabombardieri F35 dagli Stati Uniti, va dicendo per comizi e salotti televisivi che è contro i rigassificatori ma poi dice sì a quello di Piombino, va urlando che è contro i superprofitti di chi specula sul gas ma poi fa fare ai suoi ministri norme che non li vanno a tassare, imbonisce che è il momento di mettere in sicurezza il Paese con il PNRR ma il suo ministro della transizione ecologica (sic) che gestisce il PNRR dice che non è il momento di pensare al paesaggio e alla natura, questo signore, dal volto rassicurante, che guida il partito che doveva rompere il sistema diventandone poi il suo cemento, si fa chiamare avvocato del popolo, ma nella storia del diritto gli avvocati del popolo fanno gli interessi del popolo non quello dei padroni”.