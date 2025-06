APPUNTAMENTO MERCOLEDÌ 4 ALLE ORE 10.30 NELLA SALA ROSSA DI PALAZZO DEI NORMANNI PER LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PATROCINATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Nel giorno del 31esimo anniversario della scomparsa del grande attore e regista napoletano Massimo Troisi, venuto a mancare il 4 giugno 1994, saranno anticipati gli altri nomi del parterre degli ospiti della XIV edizione di Marefestival Salina Premio Troisi, la kermesse che da venerdì 13 giugno a domenica 16 giugno trasformerà l’isola di Salina, dove fu girato “Il Postino” in una capitale del cinema e della cultura con numerosi appuntamenti e tematiche.

Appuntamento mercoledì 4 alle ore 10.30 nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni per la conferenza di presentazione della manifestazione patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana. Saranno presenti autorità e istituzioni, gli organizzatori Massimiliano Cavaleri (direttore artistico), Patrizia Casale e Francesco Cappello, la conduttrice Nadia La Malfa, l’autore Giovanni Pontillo, gli attori Maria Grazia Cucinotta (madrina dell’evento) e Massimo Boldi (video collegati), la cantante Daria Biancardi che riceverà a Salina la Targa Argento 2025, il vicedirettore nazionale TGR (media partner del Festival) Roberto Gueli, il direttore artistico del Paladino d’Oro Sport Film Festival (gemellato da anni col Premio Troisi) Roberto Oddo, il direttore Duca di Salaparuta, Roberto Magnisi, il quale parlerà del documentario “La Teoria dei Contrasti”, che sarà proiettato nella piazza di Malfa, Manfredi Barbera e Antonino Giglio per Oleifici Barbera, da anni partner della manifestazione.

Marefestival è gemellato con il Paladino d’Oro – Sport Film Festival e patrocinato da: ARS, Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità, Assessorato Regionale Attività Produttive, Assessorato Regionale Turismo, Sicilia Film Commission, Città Metropolitana di Messina, Comune Santa Marina Salina, Comune Malfa, Rai Sicilia, Asp Messina, Arnas Garibaldi, Università di Messina, Università di Palermo, Camera di Commercio Messina, Messina Tourism Bureau, Federfarma, Confartigianato Imprese Messina, Ordine Medici Messina, Ordine Giornalisti Sicilia, Cral Città Metropolitana Messina, Ammi e Associazione Ricomincio da Me di Myriam Mazza.

Sponsor: Duca di Salaparuta, Marina di Salina, Spontex/Bernava, Oli Barbera, Saccne Rete, Plastitalia, Sicilian Stories, Carioni Spedizioni Internazionali, Duferco Energia, Bibite Polara, Acqua Mangiatorella, Italcar Messina, Depagroup, Tyche Bank, Mohd, For ME Beauty & Relax, Agemars, Gruppo Fiorino Despar Messina e Darvepost, Caronte & Tourist-Siremar, Sicily By Car, Libertylines, Snav, Experience Salina, Adige Car Center, Capofaro Resort, La Salina Borgo di Mare, Trattoria Cucinotta, Cafè du Mari, Casa Lo Schiavo, Hotel Bellavista, I Cinque Balconi, U cucunciu, Il gambero, A Quadara, Porto Bello, Il Delfino, Casa Lo Schiavo, La Vela, Sear Argenti, Ravesi, Le Sette Perle, Punta Scario, Frangimare, Da Franco, A Cannata, A’ Alera, B&B Eoliano, Les Papagayo, L’Ariana Isole Eolie Una Esperienze, Arcangelo, Il Gelso, Bedda Matri, Da Alfredo e Le Casette di Malfa.