Testo…, tratto da… www.dire.it!

“Nel momento in cui il Movimento 5 stelle dice ‘qui si è aperta una ferita’ con questa bomba esplosiva che viene messa in questo campo largo che non esiste più, lo certifichiamo questa sera, abbiamo da parte del Pd e della sua segretaria un problema politico vero e serio”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a Porta a Porta, su Rai Uno.

REGIONALI. CONTE: NON AFFIANCHERO’ SIMBOLO M5S A RENZI

Dopo il veto opposto a Renzi in Liguria, l’alleanza di centrosinistra potrà comunque includere Iv nelle elezioni in Umbria ed Emilia-Romagna? “Io non sono disponibile ad affiancare il mio simbolo a quello di Renzi, che si e’ sempre distinto per distruggere, rottamare, prende i soldi dai governi stranieri – ha aggiunto Conte – , ed e’ all’origine della contaminazione tra affari e politica. Fa lobbismo in Italia e all’estero”. “Renzi rappresenta una vera incompatibilita’ per i nostri obiettivi politici, e’ una mina a orologeria”, aggiunge.

“NON POSSIAMO CONSENTIRE A ISRAELE DI VIOLARE DIRITTO”

Sul conflitto in Medio Oriente, Conte afferma: “Israele ha il diritto innanzitutto di esistere e di difendere i suoi cittadini da attacchi terroristici dei nemici. Però non possiamo consentire a Israele di violare sistematicamente l’ordine internazionale, il diritto internazionale umanitario. Quindi non può reagire con rappresaglie che violano l’integrità territoriale di uno Stato come il Libano oppure addirittura radendo al suolo come è stato fatto a Gaza. Radere al suolo Gaza, radere al suolo il sud del Libano, non distinguere tra terroristi, miliziani, donne e bambini, cittadini, palestinesi o libanesi inermi”.