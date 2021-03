CI SARA' SPAZIO POI, PER L'ATTRICE ESTER PANTANO

Nel nuovo appuntamento con “Da Noi…A Ruota Libera”, in onda domenica 21 marzo alle 17.20 su Rai1, Francesca Fialdini ospiterà in studio Claudio Baglioni per rivivere, grazie a momenti sorprendenti e inattesi, le tappe più significative della sua vita e della sua carriera di successo.

Inoltre, ospite questa settimana anche Ester Pantano, attrice rivelazione della fiction di successo “Makari” dove interpreta la cameriera di cui si innamora Claudio Gioè.

Infine, la storia di una ballerina, proprietaria di una scuola di danza, che a causa della pandemia ha dovuto reinventarsi metalmeccanica. Una sorta di “Flashdance” al contrario, con protagonista una donna caparbia che non aspetta altro di poter ritornare a danzare insieme ai suoi alunni.

Il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.