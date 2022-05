Nel pomeriggio dell’11 maggio u.s., nel corso di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Messina, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un uomo e una donna, entrambi messinesi, rispettivamente di 27 e 30 anni. L’uomo è stato notato dai poliziotti nei pressi in un quartiere periferico della città intento a parcheggiare il suo motociclo. Insospettiti, gli investigatori hanno deciso di effettuare una perquisizione del soggetto il quale appariva particolarmente nervoso.

L’atto veniva quindi esteso ad una abitazione ubicata nei pressi che era nella disponibilità dell’uomo e della donna che sopraggiungeva dopo pochi minuti. L’accertamento aveva esito positivo poiché si rinvenivano circa gr. 90 di cocaina e gr. 10 di marijuana, oltre a materiale idoneo al confezionamento. Parte della sostanza era contenuta all’interno di una cassettina metallica nascosta in un ripostiglio. Un’altra parte è stata rinvenuta all’interno di un mobile che si trovava nella camera da letto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., gli arrestati sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di “Messina Gazzi” in attesa del giudizio direttissimo. Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.