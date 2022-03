I RESIDENTI DI UNO STABILE, SI SONO DATI APPUNTAMENTO PRESSO UNO STUDIO PROFESSIONALE DELLA CITATA ARTERIA STRADALE PER TENERE UNA RIUNIONE, MA ALLE 18.45 DUE DI ESSI NEL CORSO DI UN LITIGIO SONO VENUTI ALLE MANI E SI E' RESO NECESSARIO L'INTERVENTO DEI POLIZIOTTI E DEL PERSONALE DEL 118 A BORDO DELLE AMBULANZE... PER TRASFERIRE IN OSPEDALE ALCUNI MALCAPITATI CHE HANNO AVUTO LA PEGGIO NEL TENTATIVO DI DIVIDERE I CONTENDENTI

Nel pomeriggio di ieri 1 marzo 2022, a Messina in via dei Mille, gli agenti della Squadra Volanti della locale Questura sono dovuti intervenire con più pattuglie a seguito di una segnalazione di una lite tra condomini.

I residenti di uno stabile, si sono dati appuntamento presso uno studio professionale della citata arteria stradale messinese per tenere una riunione, ma intorno alle 18.45 fra due partecipanti alla Assemblea vi sono state delle divergenze non risolte se non con l’uso della violenza… dato che i protagonisti sono arrivati alle mani.

Nel citato contesto ad avere la peggio, sono stati anche altri proprietari che nell’intento di dividere i contendenti hanno rimediato anch’essi delle ferite. Per tale situazione, è stato necessario l’intervento di varie ambulanze del 118 a bordo delle quali chi ha avuto maggiore bisogno di cure lo hanno trasferito in ospedale. Spetta ora ai poliziotti giunti sul posto, approfondire i dettagli di questa violenta seduta per poter giungere a stabilire chi siano stati i responsabili di eventuali condotte aventi rilevanza penale.