Nel pomeriggio di ieri, 23 ottobre 2021, in Piazza della Resistenza, organizzata dal Comitato Italiano Genitori Pans Pandas Bge con il patrocinio del comune di Crotone e la commissione delle Pari Opportunità, si è svolta la manifestazione in oggetto. All’iniziativa hanno preso parte diverse autorità civili, politiche, personale sanitario che impegnato giornalmente nel trattamento della malattia, tra cui la C.R.I.

Nel corso degli interventi sono stati proiettati contenuti multimediali illustrativi, intrattenimenti musicali e giochi e spettacoli per i bambini, a cura delle associazioni “Regalerò un sogno” e “Happy Lab”. Momento particolare è stato la testimonianza di una ragazza che ha superato la malattia, alla quale l’ambasciatore U.N.I.C.E.F. Michele AFFIDATO, noto maestro orafo crotonese, ha consegnato una targa. La Polizia di Stato è stata presente con un Funzionario e personale di varie articolazioni della Questura.

Per tutto il pomeriggio numerosissimi bambini si sono intrattenuti, divertendosi, con gli amici “Ghismo” e “Zagor”, le unità cinofile inviate per l’occasione dalla Questura di Reggio Calabria e cimentandosi nel percorso ludico per i bambini, denominato “POMPIEROPOLI”, allestito dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. L’evento è stato, inoltre, trasmesso in diretta regionale su radio CRT Network e su Facebook, con un collegamento poi, anche con la Città di Parma, che ha celebrato allo stesso modo l’iniziativa.