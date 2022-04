Nel pomeriggio di ieri, Agenti del Commissariato di P.S. di Lentini hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, poiché ha opposto resistenza al controllo, un giovane di 22 anni, già noto alle forze di polizia con precedenti in materia di stupefacenti e destinatario dell’avviso orale del Questore. Nel medesimo contesto veniva denunciato un giovane di 23 anni per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nello specifico a seguito di controlli del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i poliziotti controllavano, sulla S.S. 194, due soggetti a bordo dell’autovettura Lancia Y di proprietà del denunciato. Nel corso del controllo l’odierno arrestato gettava dal finestrino, lato passeggero, un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, prontamente recuperata da personale operante, e successivamente quantificata nel peso complessivo di 30 grammi.

Nella circostanza allo stesso veniva sequestrata la somma di 230 euro probabile provento dell’attività di spaccio. Dopo le incombenze di rito l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.