Nel pomeriggio di ieri, alla presenza di S.E. il Prefetto di Messina e di numerose Autorità Civili e Militari, con una solenne cerimonia svoltasi nella caserma “S. Cotugno” di via Tommaso Cannizzaro, i componenti della Guardia di Finanza locale hanno celebrato il 248° anniversario della fondazione

Nel pomeriggio di ieri, alla presenza di S.E. il Prefetto di Messina e di numerose Autorità Civili e Militari, con una solenne cerimonia svoltasi nella caserma “S. Cotugno” di via Tommaso Cannizzaro, la Guardia di Finanza di Messina ha celebrato il 248° anniversario della fondazione.

Innanzi a una rappresentanza delle Fiamme Gialle peloritane del contingente ordinario e aeronavale, nonché dei componenti dell’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia, il Comandante Provinciale, Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico, ha ricordato le lusinghiere espressioni del Capo dello Stato, nel suo messaggio inviato a tutti i finanzieri in occasione della ricorrenza, e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale del Corpo – Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, per il positivo bilancio del Corpo nella decorsa annualità e per il ruolo di grande rilevanza.

Il Comandante Provinciale, infine, dopo aver salutato e ringraziato per la loro presenza le Autorità intervenute alla cerimonia, ha dapprima sottolineato il positivo bilancio del Corpo nella decorsa annualità nell’ambito della provincia di Messina e, successivamente, ha evidenziato il clima di cambiamento che stanno vivendo le Fiamme Gialle, per via delle profonde trasformazioni in atto. Tale evoluzione rappresenta l’esito di un costante impegno che ha consentito di migliorare, sempre di più, la performance del Corpo, non soltanto sul piano culturale e tecnico-professionale, ma anche rispetto a fenomeni criminali sempre più subdoli e insidiosi.