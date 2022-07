Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Celio, hanno notificato al gestore di un esercizio commerciale in zona Testaccio il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S., con conseguente chiusura dell’attività per 7 giorni, emesso dal Questore in seguito ad un’approfondita istruttoria della Divisione di Polizia Amministrativa

Il Commissariato Celio, nel pomeriggio di ieri, ha notificato al gestore di un esercizio commerciale in zona Testaccio il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S., con conseguente chiusura dell’attività per 7 giorni, emesso dal Questore in seguito ad un’approfondita istruttoria della Divisione di Polizia Amministrativa.

Nel periodo precedente all’emissione del provvedimento i poliziotti avevano denunciato, all’interno del locale, 2 persone sorprese in possesso di numerosi involucri di sostanza stupefacente, di diversi tipi, che alla vista degli uomini in divisa avevano cercato di nascondere.

In un’altra circostanza, sempre gli agenti del commissariato Celio, avevano denunciato anche il gestore del locale in quanto, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si era rifiutato di fornire il proprio documento, proferendo frasi ingiuriose nei confronti dei poliziotti, con ripercussioni negative per l’ordine e la sicurezza pubblica.