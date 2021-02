Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta, hanno arrestato, in flagranza di reato, M.A. 52enne, del luogo, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

A seguito di una chiamata al numero di emergenza 112, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta sono intervenuti presso la casa dell’arrestato ove era stata segnalata una lite in famiglia tra marito e moglie. Sul posto, poco dopo, è ritornato l’uomo alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica ed ha parcheggiato il veicolo nei pressi dell’abitazione. Alla vista dei Carabinieri li ha aggrediti verbalmente, insultandoli poi, si è rimesso alla guida della propria autovettura e nonostante l’intimazione di fermare la marcia e scendere il mezzo ha tentato una repentina fuga che si è conclusa dopo alcune centinaia di metri quando è stato bloccato dai Carabinieri. L’uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso la Caserma della Compagnia Carabinieri di Mistretta ovo è stato sottoposto all’alcol test all’esito del quale è stato accertato un tasso alcolemico quasi 4 volte superiore a quello consentito dalla Legge.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, è stato sottoposto in regime di arresti domiciliari presso un’altra abitazione nella sua disponibilità in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.