Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Messina-Giostra hanno arrestato, in flagranza, il 25enne messinese L.R.M., noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione. Durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio urbano nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, i Carabinieri non hanno trovato l’uomo presso la propria abitazione, dove era ristretto agli arresti domiciliari, constatando che il giovane si era allontanato arbitrariamente da casa, pur sprovvisto di alcuna autorizzazione da parte del Magistrato di Sorveglianza.

Sono pertanto scattate le ricerche per rintracciarlo, allertando, attraverso la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio. Le ricerche sono state effettuate nell’area intorno all’abitazione, nei luoghi abitualmente frequentati dall’uomo e presso l’abitazione dei genitori, residenti nel cittadino villaggio C.E.P., dove il giovane è stato avvistato dai Carabinieri ma riusciva a dileguarsi, venendo comunque rintracciato in via Discesa Sacro Cuore di Gesù mentre cercava di raggiungere il proprio domicilio ed arrestato, in flagranza di reato, per evasione dagli arresti domiciliari.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nella mattinata odierna è stato condotto davanti al Giudice presso il Tribunale di Messina che dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri ha ripristinato a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.