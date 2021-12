Nel pomeriggio di ieri, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, i Carabinieri della Stazione di Patti hanno arrestato un uomo, che dovrà scontare la pena residua di 7 anni e 6 mesi di reclusione per tentata estorsione, lesioni aggravate, maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori aggravati, violenza privata, violazione di domicilio ed evasione, commessi in Montagnareale, Piraino e Gioiosa Marea, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2019.

I Carabinieri della Stazione di Patti hanno dato esecuzione al provvedimento definitivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti del destinatario, rintracciandolo presso la sua abitazione, ove era già ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, e, dopo avergli notificato l’ordine per la carcerazione, al termine delle formalità di rito, lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.