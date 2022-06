Nel pomeriggio di ieri, l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca ha pubblicato sulle sue due omonime Pagine Facebook un Post scrivendo falsità su una fotografia realizzata durante la manifestazione di Fratelli d’Italia tenutasi in piazza Cairoli dopo le 12.15… ed alla quale ha partecipato la leader del Partito Giorgia Meloni… in cui è stato immortalato Maurizio Croce il candidato del centrodestra alle Elezioni del 12 giugno 2022.

De Luca ha affermato ridicolizzando e diffamando gli avversari, tale bugia: “guardate piazza Cairoli ritoccata! Hanno trovato la soluzione per far raddoppiare le presenze… stirare l’immagine per creare un effetto ottico che amplia a dismisura le presenze”. Ma quanto siete ridicoli e mistificatori”.

Peccato per il De Luca, che è stato smentito dall’autore della foto, ovvero il fotografo Giovanni Isolino che così gli ha risposto: “l’ho scattata io, con un obiettivo grandangolare (fish eye) che negli angoli provoca quell’effetto”.