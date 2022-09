Nel pomeriggio di mercoledì scorso, gli #agenti del #Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marco Aurelio Severino hanno notato un ragazzo seduto su un muretto con atteggiamento circospetto che, alla loro vista, ha abbassato la testa per nascondere il volto.

I #poliziotti di #Napoli, insospettiti, lo hanno controllato trovandolo in possesso di una bustina con circa 17 grammi di marijuana; inoltre, presso l’abitazione del nonno, dove il giovane vive, hanno sorpreso l’uomo in possesso di due involucri contenenti 36 grammi circa di hashish. Nonno e nipote, di 64 e 17 anni, sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti.