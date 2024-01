Nel pomeriggio di oggi 04 gennaio 2024, una donna ha subito un infortunio

LA MALCAPITATA..., STAVA PERCORRENDO A PIEDI VIA CATANIA A MESSINA, QUANDO GIUNTA ALL'ALTEZZA DELL'EX GIL (IL CAMPO D’ATLETICA SANTAMARIA), È INCIAMPATA MENTRE TRANSITAVA SU UN MARCIAPIEDE IN CATTIVE CONDIZIONI (PERCHÉ DISSESTATO PER LA PRESENZA DELLE RADICI DI UN ALBERO) E CADENDO RIPORTAVA UN TAGLIO ALLA TESTA