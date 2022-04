“Nel pomeriggio di oggi 14 aprile 2022, dopo le 16.30, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Messina, Franco De Domenico, ha inaugurato il suo Comitato in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno” [Video]

SONO STATI I RESPONSABILI DELLA PAGINA FACEBOOK..., DEL PREDETTO SEGRETARIO CITTADINO DEL #PARTITO #DEMOCRATICO #MESSINESE PER ANNUNCIARE L'EVENTO CHE SI E' TENUTO IN VIA GARIBALDI 123 ALL'INTERNO DEL PALAZZO DELL'EX JOLLY HOTEL

“Nel pomeriggio di oggi 14 aprile 2022, dopo le 16.30, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Messina, Franco De Domenico, ha inaugurato il suo Comitato in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno”. Lo hanno scritto nelle scorse ore, i responsabili della Pagina Facebook del predetto segretario cittadino del #Partito #Democratico #messinese per annunciare l’evento.

In conclusione gli organizzatori hanno sottolineato questo: “la sede è in via Garibaldi 123, all’interno del palazzo ex Jolly Hotel”.