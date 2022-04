ALLE ORE 15.00 CIRCA, LA DOTTORESSA 56ENNE PINA GUCCIONE CANCELLIERE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE D'APPELLO SITUATO AL PRIMO PIANO, HA ACCUSATO UN MALORE IMPROVVISO... DECEDENDO POCO DOPO MALGRADO I TENTATIVI DI RIANIMARLA CHE IN QUEI MOMENTI HANNO ATTUATO I SANITARI DEL 118 GIUNTI SUL POSTO

Nel pomeriggio di oggi 20 aprile 2022, a Messina si e’ verificata una tragedia che ha scosso i frequentatori del Palazzo di Giustizia di piazza Francesco Maurolico.

Quando erano circa le ore 15.00, la dottoressa 56enne Pina Guccione cancelliere presso l’Ufficio di Presidenza della Corte d’Appello situato al primo piano, ha accusato un malore improvviso… decedendo poco dopo.

La professionista, ha avuto appena il tempo di riferire ai colleghi che aveva mal di testa, sentiva dolore alla pancia e voleva andare in bagno dove pero’ non ha fatto in tempo ad arrivare perche’ nel frattempo si e’ accasciata a terra tra le braccia dei presenti.

Non sono serviti a nulla, ne l’arrivo dell’ambulanza, ne i tentativi di rianimarla per strapparla alla morte… attuati dal personale sanitario del 118 giunto prontamente sul posto

