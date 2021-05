Nel pomeriggio di oggi a Messina, si è verificato un incidente tra moto e pedoni. L’impatto avuto luogo intorno alle 17.00 sul Corso Cavour nei pressi della villa Mazzini. Per cause che stanno verificando gli agenti della Sezione Infortunistica appartenenti alla Polizia Municipale, uno scooter Piaggio di colore nero ha investito una coppia, marito e moglie i quali stavano percorrendo le strisce pedonali.

Successivamente all’urto, gli sfortunati che erano rimasti sull’asfalto… sono stati soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto. Il personale soccorritore, ha disposto il trasferimento in ospedale dei due coniugi. La donna ha riportato ferite ed escoriazioni, sull’uomo invece non si sono riscontati danni visibili. Le condizioni di salute di entrambi, non danno adito a particolari preoccupazioni.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.