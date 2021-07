ALL'INCROCIO CON VIA ROSSINI, SI SONO SCONTRATI UNA FIAT PANDA DI COLORE BIANCO ED UNO SCOOTER SH HONDA DI COLORE NERO E PER QUESTO È DECEDUTO IL 42ENNE CARMELO MUNAFO' GUIDATORE DEL MEZZO A DUE RUOTE

Nel pomeriggio di oggi, in contrada Marchesana sul Lungomare di Terme Vigliatore (Me) si e’ verificato un gravissimo incidente le cui cause sono in fase di accertamento.

All’incrocio con via Rossini, sono state coinvolte una Fiat Panda di colore bianco ed uno scooter Honda SH di colore nero. La situazione peggiore…, l’ha avuta il conducente del mezzo a due ruote Carmelo Munafò, 42 anni, che dopo il fortissimo impatto contro l’autovettura è caduto sul suolo, decedendo immediatamente.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno solo potuto riscontrare la morte del malcapitato centauro, a causa dei traumi riportati nell’evento. Nel luogo hanno operato anche gli agenti della locale Polizia Municipale ed i Carabinieri della Stazione di sede per effettuare gli uni i rilievi tramite i quali risalire alla dinamica del sinistro gli altri favorendo una fluidificazione del traffico congestionato dalle lunghe code di mezzi formatesi.