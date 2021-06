È LA 29ENNE MORTA NELL'INCIDENTE STRADALE AVVENUTO LA NOTTE DI GIOVEDÌ 3 GIUGNO SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE CHE COLLEGA LA CITTADINA TIRRENICA CON I CASELLI AUTOSTRADALI PRESENTI IN QUEL LUOGO

La chiesa Maria Santissima del Rosario di Patti, nel pomeriggio odierno e’ stata il posto dove si sono celebrati i funerali di Marika Buttò.

Diverse, sono state le persone tra parenti e conoscenti che hanno gremito la parrocchia, per porgere l’ultimo saluto alla 29enne che ha perso la vita in un incidente autonomo verificatosi nella notte di giovedi’ 3 giugno sulla strada a scorrimento veloce che collega il centro tirrenico con gli esistenti caselli autostradali presenti in quel luogo.