Nel pomeriggio di oggi presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” al Polo Papardo, alla presenza del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e di autorità civili e militari, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2021-2022 dell’Universita di Messina.

Dopo i saluti della prof.ssa Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca, intervenuta in video, il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, prima di tenere la consueta relazione si è collegato in remoto con Patrick Zaki, lo studente ingiustamente incarcerato in Egitto, che ha voluto lanciare un messaggio a sostengo dei diritti umani.

Ospite d’onore quest’anno è stata la giornalista e scrittrice Rula Jebreal che nel corso della Cerimonia ha ricevuto il Dottorato honoris causa in Scienze politiche per il notevole contributo apportato contro la violenza sulle donne e la disparità di genere. La laudatio è stata affidata al prof. Luigi Chiara, ordinario di Storia contemporanea.

Nel corso della cerimonia l’Orchestra Filarmonica di Giostra ha eseguito degli intermezzi musicali fra cui l’Inno Nazionale che ha commosso i presenti anche in funzione del momento storico che stiamo attraversando funestato dalla recente guerra in Ucraina.

