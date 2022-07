IN PARTICOLAR MODO, GLI INVESTIGATORI DELLA QUESTURA ARETUSEA, HANNO EFFETTUATO UNA PERQUISIZIONE DOMICILIARE NELL’ABITAZIONE DOVE DIMORANO I SOGGETTI

Nel pomeriggio di venerdì 8 luglio 2022, nell’ambito di indagini finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, agenti della Squadra Mobile hanno arrestato a Noto due uomini, un cittadino slovacco di 36 anni e un suo coetaneo rumeno, entrambi domiciliati in loco.

In specie, gli investigatori della Squadra Mobile Aretusea hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione ove dimorano i due ed hanno rinvenuto e sequestrato due flaconi contenenti sostanza stupefacente “GBL” di 250 ml ciascuno, ancora confezionati all’interno di un pacco poco prima consegnato da un corriere.

Nel prosieguo delle operazioni, gli agenti hanno successivamente sequestrato altra sostanza stupefacente del tipo “Shaboo” (metanfetamina cloridrata), dal peso di grammi 3,90 ed un bilancino di precisione. Le indagini hanno acclarato, altresì, che i due soggetti avevano acquistato la sostanza stupefacente “GBL” per corrispondenza, presso un rivenditore olandese. Pertanto, dopo le incombenze di legge, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, i due stranieri sono stati tratti in arresto e sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.