Nel pomeriggio di venerdi’, i poliziotti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal GIP presso quel Tribunale, nei confronti di un barcellonese di 51 anni

È UN PERSONAGGIO GIÀ RISTRETTO AI DOMICILIARI PER DIVERSI FATTI, I RESPONSABILI DELLE FORZE DELL'ORDINE HANNO PROCEDUTO CONTRO DI LUI PER I REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E LESIONI PERSONALI AGGRAVATE AGITI CONTRO LA COMPAGNA