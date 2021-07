Nel suggestivo scenario rappresentato dal Teatro Antico di Taormina, lo scorso 16 luglio si è tenuta la speciale serata di premiazione del Taomoda Week

IN APERTURA DI SPETTACOLO, PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DELLA KERMESSE TAORMINESE, VI SONO STATI GLI OUTFIT DI TAOSICILY, OVVERO UN CONCENTRATO DI CREATIVITA', TALENTO, ED ESPRESSIONE FASHION DELL’HANDMADE

Il suggestivo Teatro Antico di Taormina ha fatto da cornice, lo scorso 16 luglio, alla speciale serata di premiazione del Taomoda Week. Ad aprire la serata, per la prima volta nella storia della kermesse taorminese, gli outfit di Taosicily, concentrato di creatività, talento, ed espressione fashion dell’handmade.

Tra le aziende, accuratamente selezionate per l’evento, ha sfilato sul palco la messinese Tinarena Fashion Atelier con una jumpsuit da sera arricchita dalla parure di Fancs V di Simona Elia mentre tra i personaggi chiamati sul palco anche il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti che ha ricevuto il Tao Award Excellence per il giornalismo.

La Presidente del Distretto della moda Mythos, Flavia Pinello, che ha coordinato le aziende per l’Evento, non nasconde la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto, propedeutico ad importanti contatti ed attività per il succitato Distretto. La kermesse si concluderà giorno 21 per gli addetti ai lavori.