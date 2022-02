HA PERSO LA VITA..., IL CENTAURO (DI VILLAFRANCA TIRRENA) 58ENNE... LETTERIO MORTELLITI CHE PER CAUSE ANCORA DA ACCERTARE HA PERSO IL CONTROLLO DELLA SUA MOTO BMW ALL’INTERNO DELLA GALLERIA CIPOLLA

Nel tardo pomeriggio di ieri intorno alle 18.30, un nuovo incidente mortale si è verificato sull’autostrada A20 ME-PA in prossimità dello svincolo autostradale di Brolo in direzione Messina.

A perdere la vita un centauro di Villafranca Tirrena, Letterio Mortelliti di 58 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto BMW all’interno della galleria Cipolla, rovinando tragicamente sull’asfalto.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica del sinistro.

