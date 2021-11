Nel trascorso fine settimana, gli agenti del commissariato Trastevere, all’esito di un servizio finalizzato al contrasto della movida priva di regole e al contemporaneo controllo del rispetto delle misure per il contenimento del Covid 19, hanno denunciato 3 giovani e sequestrato della sostanza stupefacente.

La prima denuncia è scattata per un giovane 19enne, trovato in possesso di hashish in via L. Masi. In via Giacomo Venezian, invece, nei pressi di un postamat, è stato invece rintracciato un 18enne che, alla vista degli agenti, ha mostrato un forte stato di agitazione, cercando di sottrarsi al controllo con varie scuse. La perquisizione personale ha permesso di trovare nella tasca dei suoi pantaloni un martello infrangi cristalli del quale non è stato in grado di giustificarne il possesso. Anche per lui è arrivata la denuncia, mentre il martello è stato sequestrato.

In via San Francesco a Ripa, infine, è stato denunciato in stato di libertà, un 19enne che, mostrando un forte stato di agitazione, ha cercato di sottrarsi al controllo. Indosso al ragazzo, all’interno della tasca anteriore destra dei pantaloni, i poliziotti hanno trovato un coltello a serramanico, che è stato debitamente posto sotto sequestro.