Nella Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela non sarà conferito il vaccino anti covid 19 durante la giornata del Sabato Santo. L’Arcidiocesi si è resa altresì disponibile a concordare altre date per la istituzione di un servizio e non per un’attività occasionale, nel rispetto degli accordi presi con le Autorità sanitarie.