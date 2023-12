Nella festività di Santo Stefano, le ragazze di coach Bonafede impegnate al “PalaScoppa” di Soverato nel Derby del Sud, ultima gara dell’anno solare: in terra di Calabria basterà un set per la matematica salvezza e l’accesso alla Poole Promozione. Inizio fissato alle 17…, a pochi giorni dal successo esterno con la Sirdeco Volley Pescara, nella festività natalizia del 26 dicembre con inizio alle ore 17, l’Akademia Città Di Messina sarà impegnata nella seconda trasferta consecutiva con la Volley Soverato, gara valida per la 15a giornata del torneo di A2 femminile (6a di ritorno).

Nell’impianto del “PalaScoppa”, taraflex storicamente complicato per tutte le formazioni, le ragazze di coach Bonafede, oltre a consolidare la terza posizione in graduatoria, potranno ottenere la certezza matematica di un’altra salvezza (la seconda del 2023 dopo quella ottenuta nello scorso mese di maggio) e l’accesso alla Poole Promozione con la possibilità di giocarsi il salto di categoria insieme ad altre nove big del torneo.

Le calabresi sono reduci dalla sconfitta del “PalaBarton” contro la neo-capolista Perugia. In classifica occupano l’ottava posizione con 12 punti, subito dietro alla Vtb Fcredil Bologna a quota 13. Infatti, solo quattro le vittorie, al momento, conseguite nell’attuale stagione, dieci le sconfitte, 17 i set vinti, 33 quelli persi. I successi sono arrivati dai confronti con Pescara (andata e ritorno), Padova e Brescia al tie-break; un punto conquistato nella sconfitta interna – sempre al tie-break – con Busto Arsizio, a conferma di quanto sia complicato affrontare al “PalaScoppa” la formazione allenata da Ettore Guidetti.

Nella gara di andata, vittoria per Messina (3-0), dopo un primo set di sofferenza deciso solo ai vantaggi (27-25). Migliore realizzatrice della gara, l’opposto americano di Soverato, Okenwa, con 24 punti (21 in attacco, 2 muri e 1 ace), più della metà dell’intera squadra (42); dietro di lei, l’MVP del match e sua connazionale dell’Akademia, Kelsie Payne, a quota 22 (21 in attacco e 1 muro).

In attacco, 49 i punti (45 %) di Messina, 8 gli errori, 4 i muri subiti, contro i 34 di Soverato (34%), 7 errori e 6 muri subiti. Nella fase side out, 34 i punti delle ragazze di Bonafede contro i 27 di quelle di Guidetti, mentre in fase break 27 per le padrone di casa (6 per Payne e Battista), 15 per le ospiti (8 quelli di Okenwa). Nel fondamentale del servizio, 6 gli ace per Messina (2 per Modestino e Galletti) con 7 errori, 4 per Soverato (2 per Guzin) con 5 errori. In ricezione, positività del 38 % per le messinesi, su cui hanno inciso il 50 % di Rossetto e il 43 % di Joly; meglio le calabresi con il 46 % ed il rendimento di rilievo di tutti e quattro i ricettori impegnati: Vittorio con il 50 %, Jurdza con il 47 %, Frangipane e Buffo con il 46 %. Top Blocker dell’incontro il capitano di Messina, Melissa Martinelli, con 3 muri.

Nella classifica generale delle realizzatrici della Volley Soverato, in evidenza l’opposto Okenwa con 179 punti (149 in attacco, 21 muri e 9 ace) e la schiacciatrice Buffo con 119 (103 in attacco, 9 muri e 7 ace). Tre i precedenti tra le due formazioni; oltre al successo di Messina nel girone di andata, nella scorsa stagione due le vittorie di Soverato: al “PalaScoppa”, nella gara di esordio di Akademia in A2, vittoria al tie-break delle calabresi, mentre nella gara di ritorno le stesse si imposero (1-3), violando il taraflex di Messina. Una curiosità: alla Cittadella Universitaria di Messina si giocò sempre il 26 dicembre; questa volta incrocio tra le due formazioni a campi invertiti. Nessuna ex dell’incontro.

Intanto, nella speciale classifica delle Top Spikers di A2, sale al quarto posto Kelsie Payne con 242 punti, distante soltanto tre lunghezze dal terzo gradino occupato da Leah Hardeman di Talmassons. Ma il dato della settimana, cui dare risalto in ottica Soverato, viene fuori dalla classifica delle Top Acers dove sono presenti ben due atlete calabresi: la palleggiatrice Giulia Orlandi con 15 ace (al 16° posto) e la centrale Bibiana Guzin con 14 (al 20° posto).

Tra i maggiori artefici dei successi di Akademia Città Di Messina, coach Fabio Bonafede insieme al suo staff. Il tecnico originario di Siracusa ci presenta così l’incontro di Soverato: “Sarà un partita difficile perché Soverato è una squadra temibile ed ancora di più dentro casa. Però, noi dobbiamo pensare a noi stessi, continuando il nostro percorso di crescita nella consapevolezza che sarà la nostra quarta trasferta nel mese di dicembre”.

Il 6° di ritorno sarà un turno di campionato in cui spicca il derby lombardo del “PalaGeorge” tra Brescia e Busto Arsizio, entrambe reduci da una brutta sconfitta nel turno precedente che è costato a Busto la testa della graduatoria e a Brescia un virtuale accesso alla Poole Promozione, quasi assodato solo qualche giornata fa. Adesso, l’altra lombarda, la Tecnoteam Albese Volley Como, dista un solo punto. Proprio le lariane, però, saranno impegnate al “PalaMarani” contro l’ostica Bologna, mentre Talamassons e Perugia non dovrebbero avere problemi a regolare Padova e Pescara, rispettivamente al penultimo e ultimo posto della graduatoria. Il confronto del “PalaScoppa” è quello, forse, dal risultato più incerto, visto il fattore campo sempre particolarmente incisivo per Soverato.

Questi gli altri incontri del Girone A nella sesta giornata di ritorno: Brescia-Busto Arsizio, Bologna-Como, Talmassons-Padova, Perugia-Pescara. Classifica… *Perugia 40, *Busto Arsizio 38, Città Di Messina 33, Talmassons 28, Brescia 22, Como 21, Bologna 13, Soverato 12, Padova 5, Pescara 1, *una gara in più! L’incontro, che sarà arbitrato dalla coppia Emilio Sabia e Antonio Licchelli, sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: https://tv.volleyballworld.com/live/251405. Tutte le partite di Serie A2 femminile saranno visibili gratuitamente su Volleyballworld.tv semplicemente registrandosi alla piattaforma.