Nella giornata di domani, martedì 17 agosto 2021, il massimo responsabile della Lega Matteo Salvini sarà a Messina per effettuare una visita alla Caserma dei vigili del Fuoco di via Salandra, 11 sede del Comando Provinciale.

Nella circostanza predetta, il leader leghista cogliera’ l’occasione per ringraziare pubblicamente i pompieri per il loro quotidiano impegno testimoniato in questi giorni dai 626 interventi, di cui 105 in Sicilia e 120 in Calabria. All’ingresso del presidio anti-incendio, Salvini incontrera’ la stampa.