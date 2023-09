Nella giornata di Domenica 3 Settembre, il Motoclub Pirates Messina si è unito ad altri appassionati motociclisti per partecipare a un evento molto significativo: la campagna di sensibilizzazione e promozione della Donazione degli Organi, promossa dall’IRCCS Bonino Pulejo.

Questa iniziativa, che si è svolta ormai per il terzo anno consecutivo, ha visto motociclisti provenienti da diverse località convergere presso la sede dell’Ospedale Piemonte, dove hanno ricevuto la benedizione del cappellano dell’IRCCS. La giornata è iniziata con un raduno presso l’ospedale, dove i motociclisti si sono riuniti con entusiasmo e spirito solidale. La presenza di persone provenienti da diverse parti della regione ha reso l’evento ancora più speciale, dimostrando l’importanza e la diffusione del messaggio sulla donazione degli organi. Dopo la benedizione del cappellano, la carovana di motociclisti si è messa in movimento in direzione di Montalbano Elicona, pittoresca località siciliana.

Qui, presso la sala del Castello, le associazioni del settore hanno svolto interessanti dibattiti e presentazioni sul tema della donazione degli organi e dei tessuti. Questa parte dell’evento ha permesso di approfondire la conoscenza su un argomento così vitale e importante per la salute pubblica. Il Motoclub Pirates Messina ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nei confronti delle iniziative sociali, sposando con entusiasmo questa campagna di sensibilizzazione. La partecipazione attiva dei membri del club a eventi di questo genere è un esempio tangibile di come il mondo dei motociclisti possa unirsi per una causa nobile e sensibile come la donazione degli organi.

Questa giornata è stata un successo sia in termini di sensibilizzazione che di promozione della donazione degli organi, dimostrando che anche attraverso la passione per le due ruote si possono diffondere messaggi importanti e migliorare la vita di molte persone. Il Motoclub Pirates Messina merita un plauso per il suo impegno sociale e il suo contributo a questa lodevole iniziativa.