Nella giornata di ieri, 15 agosto, a #Messina, si è tenuta la tradizionale processione della “Vara dell’Assunta”, a cui hanno partecipato oltre 120.000 persone, provenienti anche dai Comuni della Provincia e dalla vicina Calabria

IN RAGIONE DELLA MASSICCIA PRESENZA DI FEDELI, CONCENTRATISI IN AREE DELIMITATE DEL CENTRO STORICO, SONO STATI PREDISPOSTI, IN SINERGIA CON LA PREFETTURA E IL COMUNE DI #MESSINA, EFFICACI SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO