Nella giornata di ieri, 30 ottobre 2022, una bambina di 2 anni è arrivata all’Ospedale Santobono di Napoli dove i sanitari l’hanno ricoverata in Codice rosso

Nella giornata di ieri, 30 ottobre 2022, una bambina di 2 anni con alcune ferite e fratture… è arrivata all’Ospedale Santobono di Napoli dove i sanitari l’hanno ricoverata in Codice rosso. Precedentemente…, la bimba, era stata trasportata d’urgenza presso il Reparto di Pediatria del Nosocomio Ruggi di Salerno… dopo essere caduta (intorno alle 10 in Corso San Vincenzo) giù dal terzo piano di un Palazzo situato a Fisciano nel salernitano.

La minore che attualmente non sarebbe in pericolo di vita, quando i soccorritori sono giunti sul luogo nel quale sono accaduti i fatti, piangeva mentre era riversa sull’asfalto. Successivamente, dopo quel che è avvenuto, i carabinieri responsabili delle Indagini loro delegate dal magistrato di turno presso la competente Procura della Repubblica hanno avviato i necessari accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento constatando una presunta responsabilità del padre che dunque è stato tratto in arresto… con l’accusa di tentato omicidio.

Da quel che emergerebbe dalle prime ricostruzioni fatte dagli investigatori, il papà (della piccola) un dipendente pubblico 40enne l’avrebbe ‘lanciata’ dalla finestra dopo averla cambiata. Al termine di un lungo interrogatorio, per l’uomo si è deciso di attuare uno ‘stato di fermo’. Sul caso sono competenti a svolgere l’attività inquirente, i militari della Compagnia di Mercato San Severino e quelli del Reparto operativo di Salerno; inoltre i rilievi utili a determinare quel che è successo, li hanno esperiti i componenti della Squadra Scientifica.