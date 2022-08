SFORTUNATAMENTE L'UOMO, ALLE 23.00 CIRCA DI LUNEDI' 25 LUGLIO 2022 RESTO' COINVOLTO IN UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE DELLA LIBERTA' NEI PRESSI DEL MUSEO MENTRE TRANSITAVA DA LI A BORDO DELLA SUA SMART

Nella giornata di ieri 4 agosto 2022, è deceduto a Messina l’imprenditore 61enne Antonio Miloro, molto conosciuto in Città per la sua appartenenza alla nota famiglia operante nel commercio dei legnami. L’uomo sfortunatamente alle 23.00 circa del 25 luglio scorso, restò coinvolto in un incidente mentre si trovava a bordo della sua Smart nei pressi del Museo di viale della Libertà.

In quella descritta circostanza, la vettura da lui condotta dopo avere urtato altre auto in sosta si ribaltò ed in quegli attimi il cane (dell’odierna vittima) che gli faceva compagnia… impaurito fuggì dal mezzo per poi trovare la morte perchè investito da altri veicoli che sopraggiungevano.

Le condizioni di salute di Miloro, apparvero subito gravi agli occhi dei soccorritori che lo estraessero al termine di un lungo lavoro. Successivamente, i sanitari del 118 giunti sul posto trasportarono la vittima del sinistro… in Ambulanza all’Ospedale Papardo, dove giovedì scorso è spirato.