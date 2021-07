Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno arrestato, insieme ai colleghi Carabinieri, un uomo di 50 anni per il furto con strappo ai danni di una donna anziana. Nella giornata di venerdì era stato denunciato in Commissariato uno scippo ai danni di una donna ultrasettantenne e, il giorno dopo, gli agenti, durante il controllo del territorio, notavano l’automobile che era stata segnalata per compiere il reato. L’uomo che si trovava alla guida, vista la volante, tentava la fuga ma veniva raggiunto e bloccato dagli agenti che, nel frattempo, avevano ricevuto la segnalazione di un altro scippo avvenuto pochi minuti prima.

Perquisita la macchina, gli agenti non trovavano la borsa della vittima, del quale l’uomo si era liberato, ma trovavano un “Santino” appartenente alla vittima e, quindi, arrestavano l’uomo che, successivamente, ha confessato il luogo in cui ha gettato la refurtiva che è stata recuperata a restituita alla legittima proprietaria. Nella circostanza, l’uomo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.