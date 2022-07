Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna per furto aggravato.

In particolare, nel pomeriggio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Milazzo, i militari della locale Sezione Radiomobile sono intervenuti presso il centro commerciale “Parco Corolla”, all’interno del punto vendita “Piazza Italia” ed hanno individuato e bloccato una persona accertando che la stessa, dopo aver danneggiato i dispositivi antitaccheggio, al fine di eludere i controlli, si era impossessata di alcuni capi d’abbigliamento, del valore di 100 euro circa, trafugati poco prima dagli scaffali del negozio.

All’esito della perquisizione veicolare effettuata sull’autovettura in uso alla donna, i militari dell’Arma rinvenivano ulteriori capi d’abbigliamento, per un valore di circa 300 euro, che la donna aveva rubato poco prima in altri negozi del centro commerciale. Pertanto, la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari e la donna è stata arrestata, in flagranza di reato, per furto aggravato.