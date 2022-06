Nella giornata di ieri nel corso delle operazioni di controllo delle Forze dell’Ordine per il concerto di Vasco Rossi allo stadio San Filippo di Messina, che hanno riguardato in particolare gli imbarcaderi, le stazioni ferroviarie e le fermate degli autobus, sono state controllate 766 persone (delle quali 2 sono state arrestate, 10 sono state denunciate alla Autorità Giudiziaria e 25 segnalate al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti); sono altresì stati controllati 331 veicoli e sequestrati alimenti di provenienza non tracciabile posti in vendita senza autorizzazione alcuna; vario materiale contraffatto nonché consistenti quantità di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, particolare significato riveste il sequestro, operato da unità specializzate della Guardia di Finanza nel corso di mirati controlli agli imbarcaderi privati, di oltre 10 Kg di hashish.