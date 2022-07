Nella giornata di ieri, ricevendo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di Roma ha predisposto una serie di servizi mirati finalizzati a contrastare i fenomeni del degrado urbano e della mala movida.

Nel pomeriggio, nel quartiere Monteverde, il personale del XII Distretto, insieme a varie pattuglie –alcune delle quali in moto- dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed alla Polizia Locale Roma Capitale hanno rivolto la loro attenzione nell’area del parco pubblico Villa Flora: 41 le persone controllate. Particolarmente utili in questo caso le moto, grazie alle quali è possibile controllare l’intera villa. Nelle ore serali e notturne, i servizi si sono concentrati nelle zone della movida ed in particolare nei quartieri di San Lorenzo e Trastevere.

A Trastevere, l’omonimo commissariato, ha lavorato sia in ambito preventivo, con i classici servizi “in divisa”, che repressivo con il personale della Squadra di PG mimetizzato tra la folla in abiti civili. Ciò ha permesso il tempestivo intervento in piazza Trilussa quando, poco dopo le 3 di notte, un uomo ha rubato il cellulare ad una ragazza. L’uomo è stato fermato immediatamente dai poliziotti ma è doveroso precisare che i giovani che stavano in piazza si erano subito posti in aiuto delle giovane vittima.

A San Lorenzo, oltre al personale del commissariato, del Reparto Mobile e della Polizia Locale Roma Capitale, per dare ai cittadini un punto di riferimento, è stato posizionato il camper della Polizia di Stato.

120 le persone controllate: una di loro è stata segnalata per non aver ottemperato agli obblighi del D.A.C.U.R. (divieto di accesso alle aree urbane) a cui era assoggettato, 15 sono state sanzionate per consumo di alcool in strada oltre le ore 23.00. 8 mila euro il totale delle sanzioni amministrative contestate durante i relativi controlli.