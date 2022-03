Nella giornata di sabato 26 marzo, personale della locale Divisione PASI – Squadra Amministrativa, unitamente a personale del R.P.C. di Cosenza e del servizio S.I.A.N. dell’A.S.P. di Crotone, nell’ambito delle attività di controllo costantemente svolte ha effettuato un controllo amministrativo, ex art. 13 L. 689/81, nei confronti di un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti di genere alimentare e produzione di prodotti freschi da forno – panificio – ubicato in Casabona.

Nello specifico gli operatori, appena giunti sui posto, notavano nei pressi dell‘uscio di un garage domestico una signora, moglie del proprietario dell’immobile che veniva sorpreso, all’interno dello stesso, mentre era intento a controllare la cottura dei vari prodotti nel forno. Dal controllo effettuato emergeva l’esercizio tipico di un’ attività di vicinato per la vendita di prodotti di genere alimentare e produzione di prodotti freschi da forno (panificio) senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune di Casabona. Tale circostanza veniva confermata anche dallo stesso titolare che, pe1ianto, veniva contestualmente sanzionato per il pagamento in misura di ridotta di euro 5164,00 per aver effettuato l’ attività senza le prescritte autorizzazioni.

Sui posto, personale del servizio S.I.A.N. dell’A.S.P . di Crotone, al termine delle verifiche di specifica competenza, ha proceduto alla chiusura dell’attività per riscontrata carenza dei requisiti minimi di carattere igienico – sanitari e strutturali e per la mancanza della relativa documentazione sanitaria dei locali. Circa 60 kg di prodotti da forno sono stati sottoposti a sequestro e alla contestuale distruzione. I controlli amministrativi già in atto da tempo proseguiranno e saranno ulteriormente intensificati in questo periodo, su indicazione del Questore di Crotone, anche nei confronti di altre attività commerciali.