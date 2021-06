Nella mattina di ieri 23 giugno 2021, S.E. il Prefetto di Messina, d.ssa Cosima Di Stani, in occasione del 247° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, oltre a partecipare alla relativa cerimonia, si è recata per la prima volta in visita alla caserma “S. Cotugno” di via Tommaso Cannizzaro, sede del Comando Provinciale.

Accolta dal Comandante Provinciale, Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico, S.E. il Prefetto ha rivolto alle Fiamme Gialle messinesi sentite e lusinghiere parole di apprezzamento per il lavoro svolto a presidio della legalità, non solo nell’ambito dei primari compiti di polizia economico-finanziaria, ma anche nella lotta alla criminalità organizzata e nel concorso nel mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza pubblica, a tutela della collettività, anche e soprattutto nel delicato momento dell’emergenza epidemiologica ancora in corso.

Nella circostanza, la d.ssa Di Stani ha voluto sottolineare il dinamismo evidenziato dalla Guardia di Finanza di Messina nel monitoraggio del disagio sociale, tema centrale nell’azione di tempestiva individuazione di possibili indicatori “predittivi” di infiltrazioni della criminalità organizzata nel sano, ma fragile, tessuto economico provinciale. Il Colonnello Mastrodomenico ha ringraziato S.E. il Prefetto per le parole di apprezzamento per il quotidiano lavoro svolto dalle Fiamme Gialle peloritane, assicurando, per il futuro, analogo e ancora più deciso supporto del Corpo.

Nell’occasione, S.E. il Prefetto di Messina ha, altresì, visitato le Sale Operative del Comando Provinciale e del Gruppo Aeronavale, potendo apprezzare l’elevata competenza tecnica del Corpo, quale unica “polizia del mare”, nonché la qualità delle procedure di coordinamento e controllo degli equipaggi impiegati nel controllo economico del territorio provinciale. All’incontro con l’Autorità di Governo hanno partecipato anche tutti i Comandanti dei Reparti della Guardia di Finanza della provincia di Messina, nonché il Comandante del locale Gruppo Aeronavale.