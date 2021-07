IL CONSIGLIERE DEL QUINTO QUARTIERE GIOVANNI BUCALO, IN MERITO RIFERISCE: "RINGRAZIO L'ASSESSORE MINUTOLI E LA MESSINASERVIZI PER LA CELERITA' DEI LAVORI"

Nella mattinata della giornata odierna, hanno avuto inizio le operazioni per bonificare il torrente Tara, un corso d’acqua che scorre a Messina tra il viale Giostra e la via Palermo.

Già in passato il consigliere del Quinto Quartiere, Giovanni Bucalo aveva sollecitato la realizzazione di opere volte a ripristinare uno stato di decoro dei luoghi ed oggi riferisce: “ringrazio l’assessore Minutoli e Messinaservizi per la celerità degli interventi in seguito alle mie richieste dei giorni scorsi”.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.