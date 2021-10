Nella mattinata di lunedì, agenti del Commissariato di P.S. di Lentini, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e della coltivazione di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un 37enne catanese

CONTRO DI LUI, GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE, SI SONO ATTIVATI PER IL REATO DI COLTIVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nella mattinata di lunedì, agenti del Commissariato di P.S. di Lentini, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e della coltivazione di sostanze stupefacenti, hanno denunciato, per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, un catanese di 37 anni.

In specie, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, gli investigatori diretti dal dott. Monaco hanno rinvenuto, in un fondo agricolo sito in Contrada Cuticchi, posto al confine tra il territorio del Comune di Lentini e quello del Comune di Ramacca, 26 piante di cannabis indica con infiorescenza.

All’interno del fondo in questione, gli agenti sorprendevano il denunciato che, con molta probabilità, si stava apprestando ad irrigare l’insolita e illegale piantagione di marijuana. Le piante di canapa rinvenute venivano poste sotto sequestro.