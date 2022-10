Nella mattinata di oggi 17 ottobre 2022 in Corte d’Appello a Messina, presso Palazzo Piacentini si è aperto il Processo di secondo grado relativo alla presunta evasione fiscale da un milione e 700mila euro attribuita dai magistrati della pubblica accusa… ai responsabili della Fenapi, l’organizzazione di Centri di assistenza fiscale (presente in 19 regioni d’Italia), creata dall’ex sindaco peloritano Cateno De Luca.

Il sostituto procuratore della Procura della Repubblica generale, dottor Felice Lima ha chiesto ai giudici del Collegio giudicante, di condannare il già primo cittadino messinese. In particolare, sono state avanzate richieste di condanna a 3 anni per Cateno De Luca e 2 anni per i collaboratori Carmelo Satta, all’epoca dei fatti (iniziati nel 2014… finiti sotto la lente dei militari della locale Guardia di Finanza) presidente della Fenapi, e per Giuseppe Ciatto, il commercialista che curava la contabilità. Alle domande di Lima, sono seguite le arringhe dei difensori, il prof. Carlo Taormina, che ha ribadito che ci si trova di fronte al “grande equivoco”, ovvero la non rilevanza penale di tutta la vicenda e l’avvocato tributarista Emiliano Covino. Il prossimo 19 dicembre, data in cui è prevista la Sentenza, prenderà invece la parola l’avvocato Giovanni Mannuccia che oggi in aula si è opposto alla richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale.