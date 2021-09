Nella mattinata odierna, in Largo Seggiola nei pressi di via Cesare Battisti a Messina, un cittadino straniero visibilmente ubriaco è caduto a terra sbattendo la testa e procurandosi una profonda ferita, dopo avere perso l’equilibrio quasi certamente a causa delle sue condizioni.

Sul luogo dell’accaduto, sono giunti i sanitari del 118 che dopo avere soccorso l’uomo ne hanno disposto il trasferimento presso l’Ospedale Piemonte. In zona sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato chiamati a supporto in considerazione del fatto che il soggetto era nervoso, irascibile e non collaborativo.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.