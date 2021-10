Nella mattinata odierna personale della 2^ Sezione della Squadra Mobile, ha tratto in arresto C. F., romano 41enne, poiché deteneva illegalmente, all’interno della propria abitazione, circa 50 Kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 500 piccoli candelotti del peso di circa 100 grammi.

L’arrestato, al termine degli accertamenti è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.