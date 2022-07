Nella mattinata odierna personale della Guardia Costiera di Giardini-Naxos congiuntamente ai componenti del Comando della Polizia Municipale di Letojanni ed unitamente ad i responsabili dell’Associazione di Volontariato Rangers International sede locale, ha portato a termine una vasta operazione

LA PREDETTA AZIONE E' STATA FINALIZZATA AL SEQUESTRO DI ATTREZZATURE VARIE, QUALI BASI PER OMBRELLONI IN CEMENTO, OMBRELLONI, SEDIE E LETTINI

Nella mattinata odierna personale della Guardia Costiera di Giardini-Naxos congiuntamente al personale del Comando della Polizia Municipale di Letojanni ed all’Associazione di Volontariato Rangers International di Letojanni ha portato a termine una vasta operazione finalizzata al sequestro di attrezzature varie quali Basi per ombrelloni in cemento, ombrelloni, sedie e lettini.

Tale attrezzatura posta nella pubblica spiaggia veniva lasciata per giorni a volte settimane allo scopo di assicurarsi sempre un posto in prima fila sottraendo così la fruizione di un bene (demanio Marittimo) qual è la spiaggia al pubblico uso. Sono in corso ulteriori indagini per risalire agli autori di tale condotta. Per tale fenomeno sono state ricevuti parecchi esposti e segnalazioni.