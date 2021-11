Nella mattinata odierna, si sono registrati pesanti disagi riguardanti il traffico nella tangenziale messinese. Nel corso della precedente notte, presso la sezione autostradale compreso tra Messina Boccetta e Messina Giostra, il conducente di un tir che si dirigeva verso Palermo ha perso il controllo del suo mezzo sbandando e sfondando il guardrail.

Durante l’evento occorsogli, l’autista è rimasto incastrato tra le lamiere che delimitano la carreggiata all’altezza del km. 10,500, quasi in corrispondenza del sottostante rione Ritiro. A causa del maltempo odierno, hanno subito vari rallentamenti, le operazioni di rimozione dell’automezzo così come quelle di messa in sicurezza della corsia.

Per chi è in avvicinamento da Catania in direzione Palermo si sono segnalate nei momenti successivi all’impatto alcune code e rallentamenti tra lo svincolo di Gazzi e quello di Boccetta, dove è stata istituita anche l’uscita obbligatoria, fino al termine dei lavori. La bretella stradale è stata chiusa anche in entrata in direzione Palermo, ma è stato possibile utilizzare quella di Giostra. I tecnici di Autostrade Siciliane al momento, hanno stimato la riapertura del tratto entro la tarda mattinata di oggi.